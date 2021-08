Maltempo, ennesima allerta meteo: in arrivo ancora temporali forti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Protezione civile di Regione Lombardia, come sta avvenendo spesso nelle ultime settimane, anche oggi, domenica primo agosto, ha emesso un’altra allerta meteo per il maltempo che colpirà ancora il territorio nelle prossime ore: codice arancione per rischio idrogeologico e codice giallo per temporali forti e rischio idraulico.

Dal pomeriggio di ieri, sabato 31 luglio, le zone alpine, prealpine e dell’Alta Pianura occidentale sono state interessate da fenomeni temporaleschi, inizialmente isolati e successivamente – nelle ore serali e notturne – più frequenti e diffusi, con accumuli di pioggia abbondanti nelle ultime 24 ore; i valori massimi si sono registrati sulle aree prealpine centroccidentali con punte fino ad oltre 100 mm (max 121 mm a Valtorta-BG); le stime radar confermano questo dato mostrando accumuli massimi tra 100 e 150 mm sul versante orobico meridionale.

La parte più attiva della perturbazione si è allontanata in direzione nordest oltre i confini regionali; la Lombardia è ora interessata da residua intabilità atmosferica, condizione destinata a mantenersi fino al pomeriggio per poi esaurirsi in serata; resta dunque la possibilità di qualche rovescio o temporale isolato nel pomeriggio, anche sulle zone di Pianura e Appennino finora non interessate dalle precipitazioni. Si segnalano temporanei rinforzi del vento nel pomeriggio, da ovest sulla Pianura orientale, da nord sulle Zone di nordovest.

Per la giornata di domani, lunedì 2 agosto, correnti occidentali in quota favoriscono il mantenimento di condizioni di debole instabilità atmosferica: nelle ore diurne, ma soprattutto nel pomeriggio, possibile sviluppo di qualche temporale isolato, più probabile sui rilievi prealpini centrorientali, in esaurimento in serata.