Torna il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità. Si parte da Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sabato 5 giugno, alle ore 18.00, presso il Palazzo Verbania di Luino, prenderà il via la quindicesima edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri con la direzione artistica di Francesco Pellicini e la presentazione del libro “Felice di essere Musazzi” dedicato al regista fondatore della compagnia teatrale dei Legnanesi.

Durante la conferenza stampa per la presentazione dell’evento sono intervenuti: Sandra Musazzi, figlia di Felice Musazzi, che presenterà la biografia del padre all’evento di apertura del festival e molti sindaci dei paesi partecipanti all’iniziativa, tra cui il sindaco di Luino Enrico Bianchi, che hanno accolto con grande entusiasmo questa l’iniziativa.

Il Festival sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, da Regione Lombardia e da ben 17 amministrazioni omaggerà, tra gli altri, il sommo poeta Dante Alighieri nel sette centenario dalla sua nascita, l’attore e fondatore della Compagnia de “I Legnanesi” Felice Musazzi nel centenario dalla sua nascita ed i “Padri” nobili del teatro canzone milanese Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Nanni Svampa e Roberto Brivio.

Inoltre di particolare importanza è la presenza del celebre scrittore del lago di Como Andrea Vitali nel genere di scena “Teatro canzone letteratura”, dei comici Alberto Patrucco, Stefano Chiodaroli, Claudio Batta, Norberto Midani e Marco Raparoli nell’arte del teatro comico di strada, alcuni di loro intervenuti durante la presentazione.

Come sottolinea l’organizzatore Francesco Pellicini, quest’anno il filo conduttore di tutti gli spettacoli saranno gli anniversari, in particolare quello di Musazzi e di Dante, ma più in generale dei protagonisti del nostro Festival; inoltre un comune denominatore dei vari eventi sarà le ricerca di svago e comicità commerciale, cercando di diffondere cultura e fare spettacolo in uno tra i festival più longevi della provincia di Varese.

Le tappe di questo festival saranno Luino, Busto Arsizio, Sesto Calende, Varese, Lavena Ponte Stresa, Verbania, Porto Valtravaglia, Baveno e per la prima volta anche Laveno Mombello. Una novità del Festival di quest’anno, come sottolinea il direttore artistico, sarà l’apertura a comuni esterni alla provincia, come Cernusco sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Abbiategrasso, Bellano, Lugano, Locarno e Pavia.

Conclude infine la presentazione Francesco Pellicini: “Sorrido ogni qualvolta, guardandomi indietro, penso al lontano 2007 quando con l’amico Francesco Salvi decidemmo di dar vita ad un festival che omaggiasse anzitutto la combriccola di “folli comici luinesi” tutti prontamente ospitati nel corso delle varie edizioni: Fo, Boldi, Pozzetto, Svampa, Salvi, Iacchetti, Cavallari. Quanta strada compiuta sui palcoscenici Insubri! Oggi sono davvero soddisfatto perché il festival, negli anni, ha saputo crescere con altrettanto entusiasmo esportando l’arte del buon umore in tutto il territorio Insubre. Con l’annessione Delle importanti Città di Pavia, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate milanese e Abbiategrasso, si chiude infatti un ciclo culturale itinerante dell’Insubria partito anni fa proprio dalla mia cara Luino”.

Gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, saranno organizzati rispettando i protocolli anti-covid. La direzione del Festival, per questo, si sente in dovere di ringraziare le amministrazioni anche e soprattutto per lo sforzo relativo all’allestimento del piano di sicurezza.

Per informazioni e contatti per le prenotazioni delle singole date di scena si prega rivolgersi agli uffici degli assessorati alla cultura delle città coinvolte e per informazioni generali si invita a consultare il sito dell’evento www.festivalcomicita.it.