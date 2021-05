Pesca, da Regione 100mila euro a professionisti come ristoro per attività danneggiate da Covid

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro in favore di 55 pescatori professionisti come ristoro dei danni economici causati dall’emergenza Covid.

“Abbiamo condiviso – ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi – criteri e tempistiche con le associazioni di categoria. Vogliamo testimoniare la vicinanza concreta della Regione Lombardia a una filiera piccola nei numeri, ma enorme per quanto riguarda la caratterizzazione dei prodotti tipici e per le economie dei nostri laghi. Partendo dalla ristorazione e dal turismo, settori fondamentali per la ripartenza post Covid”.

“Sappiamo – ha aggiunto l’assessore – che la somma non può risarcire tutti i danni causati dalle mancate entrate del turismo, dalla chiusura dei ristoranti e dai lockdown in generale, ma era necessario un intervento economico per un sostegno al settore”.

Rolfi ha ricordato che “stiamo lavorando per i nostri pescatori sia nell’ottica di valorizzare il pesce lombardo a livello gastronomico sia alle deroghe all’assurda direttiva ministeriale che prevede lo stop all’immissione nelle acque regionali lombarde di diverse specie considerate alloctone. Varietà che, di fatto, sono presenti da oltre un secolo in Lombardia e rappresentano un elemento fondante della pesca lombarda, come lavarello e trota fario”.

Di seguito il numero di pescatori professionisti che riceveranno il contributo:

– Brescia 21;

– Como 17;

– Lecco 10;

– Monza e Brianza 1;

– Varese 6