Maltempo di ottobre, dichiarato lo stato di emergenza per Cittiglio, Porto Valtravaglia e Laveno

Gli episodi di maltempo che hanno interessato, all’inizio dello scorso ottobre, vaste aree del Nord Italia, colpendo in modo particolare diverse province della Lombardia tra cui anche il Varesotto, ha portato al riconoscimento, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza su tutto il territorio per 12 mesi.

La proposta del Presidente Mario Draghi, deliberata lo scorso 19 marzo, ha quindi portato allo stanziamento di 4,8 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate e agli interventi più urgenti.

Tra i Comuni più duramente colpiti dagli eventi atmosferici che durante quei difficili giorni hanno sferzato con violenza anche l’alto Verbano, vi sono Cittiglio, Porto Valtravaglia e Laveno Mombello.

I privati e i gestori di attività produttive che hanno subito danni fra il 2 e il 5 ottobre scorso possono dunque inoltrare richiesta di risarcimento facendo pervenire al protocollo dei rispettivi Comuni, debitamente compilati e sottoscritti, i modelli disponibili sulle pagine web dedicate (a questo link per Porto Valtravaglia, questo per Laveno e questo per Cittiglio) entro e non oltre il 15 maggio, pena la perdita di eventuali contributi.