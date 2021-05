Quasi 400 tamponi effettuati in poche settimane: ecco come funziona l’hotspot di Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nonostante la “zona gialla” abbia definitivamente decretato un lento e costante miglioramento per il contrasto alla diffusione e il contagio da Covid-19, prosegue a spron battuto l’attività sanitari dell’hub tamponi di via Della Vittoria a Luino, entrato a pieno regime lo scorso 15 marzo.

Per questo motivo siamo voluti andare ad osservare da vicino il lavoro di operatori sanitari, farmacia comunale e Croce Rossa di Luino e Valli in primo luogo, e dei volontari della Protezione civile di Luino. In poche settimane, con test eseguiti due volte la settimana, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00, sono stati effettuati quasi 400 tamponi rapidi a cittadini di tutti l’alto Varesotto.

Il progetto ha mantenuto lo schema proposto inizialmente ed è stato ulteriormente ampliato, in particolare nei riguardi della popolazione scolastica, grazie alle nuove disposizioni indicate nelle recenti DGR regionali nr. 4250 e 4319 di febbraio, che prevedono un nuovo importante ruolo della farmacia comunale, in particolare nella fase di prenotazione e coordinamento.

Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente al numero 0332 534600 (farmacia comunale di Luino) o direttamente in farmacia ed è previsto, in forma privatistica, con un costo di 15 euro. Il punto tamponi è inserito nell’Agenda Informatica della Regione Lombardia per lo screening del personale scolastico e gli studenti da 14 a 19 anni.

Per guardare il servizio video cliccare qui.