Covid, Luino “sorride”: nessun nuovo contagio, aumentano i guariti. Il mercato torna al completo

A pochi giorni dall’entrata in vigore della “zona arancione” in Lombardia, anche Luino torna a sorridere, grazie ai numeri legati ai nuovi positivi, ai decessi e ai guariti in paese. A darne notizia oggi, dopo aver consultato il portale dell’ATS Insubria, è l’amministrazione comunale, tramite un breve comunicato stampa del primo cittadino.

“Si comunica che oggi, martedì 13 aprile, non ci sono nuovi positivi, mentre i guariti registrati nelle nelle ultime 24 ore sono nove. Ad oggi si contano 126 attualmente positivi (135 nella giornata di ieri), per un totale di 1243 persone che hanno superato il Covid-19 dall’inizio della pandemia. Zero i decessi”.

“Lenta discesa ma l’attenzione deve rimanere assolutamente alta – commenta il sindaco di Luino, Enrico Bianchi –, in attesa che le vaccinazioni diano i risultati attesi, come sta già succedendo in Gran Bretagna ed in alcuni altri Stati”.

Novità per quanto riguarda il mercato a partire da domani, mercoledì 14 aprile. “Il mercato cittadino avrà luogo in tutte le aree mercatali – commenta l’assessore alla Polizia Locale, Ivan Martinelli -. La nuova ordinanza del ministero della Salute ha inserito Regione Lombardia nella cosiddetta ‘zona arancione’; conseguentemente il mercato può avere luogo per tutte le attività di vendita e non solo per la categoria alimentare. Si raccomanda quindi di non lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree mercatali”.