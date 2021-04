Al via i lavori per la nuova area feste di Lavena Ponte Tresa, investimento da 330mila euro

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una nuova area feste per Lavena Ponte Tresa, ma non solo: sono infatti previsti anche ulteriori interventi sia su un tratto di lungolago sia sul campetto da basket. Ad annunciarlo ai cittadini a mezzo social è l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Pellegrino, che ha postato le immagini dell’inizio dei lavori.

Si tratta di un intervento “per e a favore della riqualificazione del nostro lago a livello ambientale, di promozione turistica e del tempo libero” con un importo complessivo di 330mila euro co-finanziati per metà da Regione Lombardia tramite l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla e per l’altra metà con fondi propri del bilancio comunale.

A riportare qualche dettaglio dell’intervento, che seguirà la linea già scelta per la progettazione di altri lotti del lungolago, è La Prealpina. Per quanto riguarda l’area feste, come spiega il sindaco Massimo Mastromarino sul quotidiano locale, si tratta di portarla a un unico livello rialzando la parte che dà verso il lago; verrà rifatta la pavimentazione in cemento e verranno realizzati anche dei gradini. Nei momenti in cui non ci saranno feste o eventi l’area resterà utilizzabile come parcheggio.

Oltre al campo di basket, ormai un po’ invecchiato, alcuni lavori riguarderanno la casetta che ospita il locale cucina “in modo che si sposi bene col resto dell’ambientazione”, ha chiarito Pellegrino che auspica che Lavena diventi, grazie a questi interventi, “il quartier generale per la cucina e la musica del nostro paese, soprattutto d’estate”.

Non mancherà anche uno sguardo particolare all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra le varie aree.