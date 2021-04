Incendio nei boschi della Valganna

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Non c’è pace per i boschi dell’alto Varesotto in questa giornata di Pasquetta, lunedì 5 aprile, dopo l’incendio avvenuto a Montegrino Valtravaglia nel primo pomeriggio di oggi.

Intorno alle 20.30 è arrivata una chiamata al comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese. Alcune persone, infatti, hanno notato le fiamme provenire dal bosco, nella zona di Mondonico, frazione di Valganna, non molto distante dalla Madonna degli Alpini, area già colpita due anni fa da un grave incendio. Erano andati in fumo ettari ed ettari di sottobosco.

Sul posto sono giunti, per domare le fiamme, numerosi automezzi e squadre dei vigili del fuoco, insieme a parecchi gruppi di volontari AIB della Protezione civile della Comunità Montana Valli del Verbano. Non si conoscono al momento le cause del rogo.

Grande preoccupazione per la popolazione e per gli operatori che stanno intervenendo, a causa del vento forte in arrivo a partire da domani, come annunciato questa mattina dall’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia.