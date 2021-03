Coronavirus, 361 nuovi casi nel Varesotto. In Lombardia sono 4884

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, sabato 27 marzo, tramite il sito web Lombardia Notizie Online, Regione ha fornito l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus.

Sono 4.884 i nuovi positivi in Lombardia, con 61.469 tamponi effettuati. Nelle terapie intensive sono 852 in totale i pazienti ricoverati (+4 rispetto a ieri). I ricoverati negli altri reparti sono 7.124 (+13 rispetto alle ultime ventiquattro ore). Il totale dei guariti/dimessi di oggi è 2.810.

I decessi registrati sono 102 e portano il totale a 30.387. Nel Varesotto si contano 361 nuovi casi (totale 72.949).

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Ecco il quadro completo dei dati di oggi in Lombardia e il dettaglio provincia per provincia:

– i tamponi effettuati: 61.469, totale complessivo: 8.004.306

– i nuovi casi positivi: 4.884

– i guariti/dimessi totale complessivo: 585.943 (+2.810)

– in terapia intensiva: 852 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.124 (+13)

– i decessi, totale complessivo: 30.387 (+102)

I nuovi casi per provincia:

– Varese: 361;

– Milano: 1.285;

– Bergamo: 375;

– Brescia: 941;

– Como: 321;

– Cremona: 215;

– Lecco: 170;

– Lodi: 74;

– Mantova: 216;

– Monza e Brianza: 525;

– Pavia: 194;

– Sondrio: 97.