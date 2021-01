Itallia Viva Varese: ”In Lombardia imbarazzante ritardo nella vaccinazione”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Il ritardo sulla somministrazione dei vaccini per il Covid-19, che già dai primi giorni si sta accumulando in Regione Lombardia, è imbarazzante!”.

Lo dichiara Cesare Zoia, responsabile del gruppo di lavoro Sanità di Italia Viva della provincia di Varese, E continua: “Ancora una volta, dopo i ritardi sulla richiesta di cassa integrazione e soprattutto sul reperimento e la distribuzione dei vaccini antinfluenzali (ad oggi ricordiamo che risultano vaccinati solo il 49,9% degli over 65) spiace constatare come la nostra Regione sia tra le ultime in Italia”.

“Dai dati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornati al 03/01/2021 ore 09.14, – prosegue Zoia – nella nostra Regione, a fronte di oltre 80.595 vaccini anti Covid19 consegnati, risultano vaccinati solo 2416 soggetti, così suddivisi: operatori sanitari 2224, personale non sanitario 180 e “ben” 12 ospiti di strutture sanitarie”.

Conclude Zoia: “L’incapacità organizzativa emerge chiara ancora una volta! Per usare un eufemismo, è necessario un cambio di passo, così come sono fondamentali le risorse del MES che permetterebbero anche di velocizzare la campagna vaccinale! Ogni vaccino somministrato corrisponde a molte vite salvate”.