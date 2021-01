Coronavirus: nel Varesotto 72 nuovi positivi, in Lombardia sono 1402

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, sabato 2 gennaio, tramite la pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, Regione ha fornito l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus.

Sono 1.402 i nuovi positivi In Lombardia, con 11.758 tamponi effettuati. Il rapporto fra positivi e tamponi effettuati è dell’11,9%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+4) e diminuiscono quelli nei reparti (-59). I guariti/dimessi sono 626. Nel Varesotto si contano 72 nuovi casi che portano il totale a 52.015.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso oggi il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese, consultabili cliccando qui.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 11.758 totale complessivo: 4.896.792

– i nuovi casi positivi: 1.402 (di cui 71 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 402.070 (+626), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti

– in terapia intensiva: 491 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.293 (-59)

– i decessi, totale complessivo: 25.281 (+78)

I nuovi casi per provincia:

– Milano: 596 di cui 163 a Milano città;

– Bergamo: 101;

– Brescia: 226;

– Como: 28;

– Cremona: 46;

– Lecco: 69;

– Lodi: 16;

– Mantova: 55;

– Monza e Brianza: 131;

– Pavia: 49;

– Sondrio: 11;

– Varese: 72.