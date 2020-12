Varesotto: con il ritorno “in giallo” riapre la ristorazione, ma sarà un Natale di crisi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il crocevia, anche per il Varesotto, sarà la data dell’11 dicembre, quella del probabile ritorno in “zona gialla” della Lombardia. Potrebbero così riaprire i anche i quasi 4000 esercizi di ristorazione tra ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi situati nella provincia prealpina, dopo oltre un mese di chiusura. Una boccata d’aria comunque insufficiente a coprire le perdite, ingentissime, che si stimano per causa di un autunno gravato dai divieti imposti.

Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione – continua Coldiretti Varese – si sono infatti propagati a cascata sull’intera filiera agroalimentare, con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

A pesare sono state anche le limitazioni a carico delle aziende agrituristiche con attività di ristorazione, che si trovano in grande difficoltà quest’anno per le misure di contenimento già adottate e il crollo del turismo: non ultima, la decisione del coprifuoco di fine anno dalle 22 alle 7 del mattino seguente, che di fatto impedisce ogni forma di socialità a tavola ostacolata peraltro durante tutte le feste dall’obbligo di chiusura alle 18 per tutte le attività di ristorazione, anche nelle regioni gialle.

“Dalla tenuta del tessuto economico e sociale delle aree interne dipende molto delle possibilità di ripresa della nostra economia”, rimarca il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori. “Ben il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce nei piccoli borghi. Le limitazioni alle attività di impresa devono dunque prevedere un adeguato e immediato sostegno economico lungo tutta la filiera per salvare l’economia e l’occupazione in un settore chiave per la bilancia economica della nostra provincia, oltrechè fortemente identitario e rappresentativo del territorio”.