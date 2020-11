Oratori, 700mila euro da Regione Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“In un momento di crisi, dobbiamo continuare a tenere ben saldi i nostri valori e non dimenticarci delle realtà fondamentali che sul territorio hanno sempre favorito, e andranno avanti a favorire quando supereremo questa fase critica, la socialità, l’aggregazione e l’educazione. Ringraziamo quindi la Giunta regionale per lo stanziamento di 700mila euro a sostegno degli oratori lombardi”.

Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che plaude al provvedimento della Giunta Fontana per l’anno 2020, a supporto degli oratori della Lombardia. “Gli oratori rappresentano un luogo fondamentale per i nostri giovani – sottolinea Monti – svolgono la funzione di supporto concreto alle famiglie per la crescita dei figli e mettono in campo, ogni anno, insieme ad altri soggetti pubblici e privati che operano nel sociale, iniziative culturali, ludiche e che valorizzano la socialità”.

“Il loro compito sarà pertanto molto importante quando usciremo definitivamente dalla crisi Covid – conclude il Consigliere regionale della Lega – per ricostruire il futuro delle nuove generazioni, un futuro dove le attività sociali e di aggregazione dovranno tornare al centro della vita umana, superando paura e difficoltà”.

I fondi sono stati così ripartiti per Diocesi:

54.910 euro alla Diocesi di Bergamo (389 parrocchie);

66.688 euro alla Diocesi di Brescia (473 parrocchie);41.340 euro alla Diocesi di Como (338 parrocchie);

7.556 euro alla Diocesi di Crema (62 parrocchie);

27.000 euro alla Diocesi di Cremona (222 parrocchie);

16.870 euro alla Diocesi di Lodi (123 parrocchie);

22.550 euro alla Diocesi di Mantova (168 parrocchie);

213.790 euro alla Diocesi di Milano (1107 parrocchie);

12.809 euro alla Diocesi di Pavia (100 parrocchie);

15.300 euro alla Diocesi di Tortona (143 parrocchie);

11.000 euro alla Diocesi di Vigevano (86 parrocchie);

210.000 euro alla Regione Ecclesiastica.