Scuola Lombardia, “Dal Dl rilancio 63 milioni per paritarie e infanzia. Al Varesotto 185mila euro”

“La battaglia condotta in parlamento da Italia Viva ha portato, nel decreto rilancio, 300 milioni di euro per asili e scuole paritarie, che aiutano un sistema che nel nostro Paese è fatto da circa 12mila realtà, 900 mila famiglie e 180 mila dipendenti”. A darne notizia è la deputata varesina di Italia Viva, Maria Chiara Gadda.

“In Lombardia, dal riparto delle risorse stanziate arrivano 34 milioni euro per i servizi per l’infanzia 0-6 e 29 milioni e mezzo di euro alle scuole paritarie. Di questi fondi, 185 mila euro andranno alle scuole paritarie di Varese e provincia”, continua Gadda.

“Si tratta di una boccata di ossigeno essenziale per aiutare le strutture a resistere in un momento molto difficile – dichiara ancora la deputata di ‘Italia Viva’ -. Il covid ha messo in crisi un sistema che offre servizi di qualità sul territorio, e in molti casi davvero essenziali come quelli svolti da materne e asili. In questa difficilissima crisi molte scuole paritarie in tutta Italia sono a rischio chiusura”.

“I fondi potranno essere anche un sostegno per abbassare le rette, e quindi venire incontro alle famiglie. Se le paritarie dovessero chiudere ci sarebbero molte ripercussioni nei territori per il venire meno di servizi importanti per le famiglie. Ora tocca agli Uffici scolastici regionali fare il massimo perché questi fondi arrivino al più presto ai singoli istituti”, conclude Gadda.