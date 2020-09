Coronavirus, nel Varesotto 13 nuovi casi. In Lombardia sono 159

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, mercoledì 16 settembre, tramite la pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, Regione ha fornito l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus.

In Lombardia nelle ultime 24 ore si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17831) con 159 casi positivi per una percentuale pari al 0,89%. Nel Varesotto oggi si contano 13 nuovi casi che porta il totale a 4431. Nessun contagio a Sondrio.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso oggi il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese, consultabili cliccando qui.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 17.831, totale complessivo: 1.868.154

– i nuovi casi positivi: 159 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 78.090 (+152), di cui 1.388 dimessi e 76.702 guariti

– in terapia intensiva: 30 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.905 (+2)

I nuovi casi per provincia:

– Milano: 60, di cui 24 a Milano città;

– Bergamo: 4;

– Brescia: 14;

– Como: 2;

– Cremona: 2;

– Lecco: 2;

– Lodi: 14;

– Mantova: 10;

– Monza e Brianza: 15;

– Pavia: 6;

– Sondrio: 0;

– Varese: 13.