Coronavirus, nel Varesotto 26 nuovi casi. In Lombardia sono 245

Come ogni giorno, anche oggi, giovedì 10 settembre, tramite la pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, Regione ha fornito l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus.

In Lombardia nelle ultime 24 ore aumentano ancora guariti e dimessi (+116). A fronte di 17.391 tamponi effettuati sono 245 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,4%. Nel Varesotto oggi si contano 26 nuovi casi che porta il totale a 4348.

“Più della metà degli insegnanti e operatori scolastici (113.041 su 206.687) ha prenotato il test sierologico e 95.324 lo hanno già effettuato grazie ad una organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre ATS e ASST” ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

“Le analisi – ha spiegato – hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente. I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening. Il 59 per cento delle prenotazioni – ha proseguito – è avvenuto attraverso l’APP ‘Salutile’ e al portale web dedicato”.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso oggi il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese, consultabili cliccando qui.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 17.391, totale complessivo: 1.775.670

– i nuovi casi positivi: 245 (di cui 43 ‘debolmente positivi’ e 14 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.204 (+116), di cui 1.335 dimessi e 75.869 guariti

– in terapia intensiva: 30 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 256 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.892 (+1)

I nuovi casi per provincia:

– Milano: 91, di cui 51 a Milano città;

– Bergamo: 11;

– Brescia: 17;

– Como: 7;

– Cremona: 7;

– Lecco: 6;

– Lodi: 4;

– Mantova: 6;

– Monza e Brianza: 22;

– Pavia: 14;

– Sondrio: 4;

– Varese: 26.