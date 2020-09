Coronavirus: nel Varesotto 24 nuovi casi, 218 in Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, mercoledì 9 settembre, tramite la pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, Regione ha fornito l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus.

In Lombardia nelle ultime 24 ore aumentano ancora guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02%. Nel Varesotto oggi si contano 24 nuovi casi che porta il totale a 4322.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso oggi il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese, consultabili cliccando qui.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.367, totale complessivo: 1.758.279

– i nuovi casi positivi: 218 (di cui 39 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.088 (+112), di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti

– in terapia intensiva: 27 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 252 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.891 (+3)

I nuovi casi per provincia:

– Milano: 88, di cui 50 a Milano città;

– Bergamo: 12;

– Brescia: 24;

– Como: 2;

– Cremona: 7;

– Lecco: 3;

– Lodi: 5;

– Mantova: 13;

– Monza e Brianza: 14;

– Pavia: 16;

– Sondrio: 3;

– Varese: 24.