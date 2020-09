Economia sul Verbano, ad affrontare il tema Francesco Pacifico (Proposta per Luino)

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come riporta Francesco Pacifico, il famoso detto è vero: “il tempo è denaro”, ed il tempo perso impedisce il guadagno.

Proprio sulla base di questa asserzione, la lista “Proposta per Luino” vuole supportare il commercio della nostra zona strutturando da zero un efficiente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), i cui funzionari devono essere di supporto alle imprese per facilitare il disbrigo delle pratiche burocratiche, ma anche per essere il tramite con il nascituro ufficio bandi, deputato al reperimento di finanziamenti.

“Per incentivare i lavoratori a rimanere sul territorio – commenta Pacifico -, vogliamo impegnarci a fare di Luino ‘Area Speciale‘, introducendo sgravi fiscali e abbattimento del cuneo. In questa direzione vogliamo tutelare i lavoratori frontalieri creando una forte sinergia con i comuni dell’alto Verbano, è necessario istituire un tavolo di confronto permanente con la vicina Confederazione Svizzera e con le aziende ivi situate”.

Ecco il video del candidato consigliere appartenente alla squadra di Enrico Bianchi.