Allerta meteo: in arrivo altri temporali forti nell’alto Varesotto

Un vortice di bassa pressione posizionato tra Francia e Inghilterra comincia a far affluire correnti più fresche e umide occidentali, con conseguente aumento della probabilità di rovesci e temporali su buona parte della regione. A riferirlo oggi, domenica 16 agosto, è l’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia per rischio temporali forti (codice arancione) e rischio idraulico-idrogeologico (codice giallo).

Nel dettaglio, dopo le precipitazioni della mattinata odierna, si attende la formazione di nuovi rovesci e temporali a partire dal pomeriggio di oggi 16/08, in forma isolata su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento in prima serata dei settori di pianura centrali e meridionali.

Nel corso della serata è altresì probabile la formazione di forti temporali in forma più diffusa sui settori nord-Occidentali, con possibile carattere di persistenza sulle medesime aree nel corso della notte e della successiva mattinata. Allo stesso tempo aumenterà la probabilità di temporali in maniera diffusa su Alpi e Prealpi e in forma più isolata sul resto della regione.

Nel pomeriggio di domani, lunedì 17/08, i fenomeni saranno maggiormente probabili sui settori prealpini e di pianura, localmente anche forti. Per martedì 18/08, si prevedono ancora condizioni di instabilità su settori alpini, prealpini e soprattutto su pianura centro-orientale, con possibilità di temporali anche di forte intensità.

Per consultare integralmente il bollettino regionale, cliccare qui.