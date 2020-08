Covid, da Regione Lombardia altri 35 milioni di euro per sostenere le famiglie

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono in arrivo dalla regione altri aiuti economici per sostenere le famiglie lombarde: ieri, mercoledì 5 agosto, la giunta regionale ha dato avvio al programma di sostegno “Fondo famiglia- Emergenza Covid-19” stanziando i primi 20 milioni di euro, su un totale di 35 milioni previsti.

Questi fondi regionali vanno ad aggiungersi a quelli previsti con il “Pacchetto Famiglia” varato a maggio, in cui erano stati stanziati 22,5 milioni di euro. Oltre a queste iniziative già avviate la regione rivela che, in caso di necessità, i fondi saranno ulteriormente incrementabili di altri 20 milioni di euro per il 2021. Infine, sempre dalla regione, sono stati previsti anche 15 milioni di euro per il progetto “Nidi gratis – Bonus 2020-2021”.

“A causa dell’emergenza coronavirus purtroppo – ha dichiarato Silvia Piani, assessore alla Famiglia Genitorialità e Pari Opportunità – si sono sommati problemi economici, lavorativi, educativi, di mancanza di servizi, di gestione dei figli, di coppia. Per questo è diventato ancora più importante attivare un sistema integrato e trasversale di interventi che sappia intercettare a trecentosessanta gradi i bisogni emergenti“.

“La nostra risposta all’emergenza sanitaria – ha continuato Piani – è importante ed afferma la centralità della famiglia nelle nostre politiche. Con le misure approvate oggi dalla Giunta il complesso delle iniziative del mio Assessorato a sostegno delle famiglie in relazione all’emergenza Covid-19, godrà quindi di uno stanziamento complessivo nel 2020 di 55 milioni di euro tra “Pacchetto Famiglia”, “Fondo Famiglia -Emergenza Covid-19” e “Nidi gratis – Bonus 2020-2021”, eventualmente incrementabile a 75 milioni di euro nel 2021″.

Il “Fondo Famiglia” sarà gestito in collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute e gli Ambiti Territoriali per favorire, l’intercettazione dei bisogni reali dei nuclei familiari in condizione di fragilità. I contributi saranno destinati ad azioni volte a superare momentanee difficoltà,per garantire l’accessibilità a diversi servizi e per lo sviluppo socio cognitivo dei minori.

La nuova misura “Nidi Gratis” prevede l’abbattimento delle rette pagate dalle famiglie per i servizi della prima infanzia; questi fondi copriranno l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS e garantiranno l’azzeramento dei costi della retta per nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali.

L’insieme delle misure vuole configurarsi come un sostegno concreto alle famiglie in un momento di straordinaria difficoltà, con la previsione di procedere attraverso l’avvio del percorso di riforma delle Politiche regionali per la famiglia, che vedrà il suo formale avvio nel prossimo autunno.