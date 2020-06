Da Regione altri 6 milioni per mutuo prima casa e e-learning, 3.500 le domande nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Regione Lombardia ha deciso di rifinanziare con altri 6 milioni di euro il bando per la richiesta di contributi, connessi all’emergenza Covid-19, destinati al mutuo della prima casa e a strumenti e-learning per gli studenti tra i 6 e i 16 anni. Il contributo, proposto con una delibera dell’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, si aggiunge dunque ai 16,5 milioni di euro già stanziati a maggio.

“La nostra iniziativa – hanno commentato il presidente Attilio Fontana e l’assessore Piani – ha riscosso un grande successo ed è stato apprezzato da moltissime famiglie lombarde. Con queste ulteriori risorse andremo a coprire l’intero fabbisogno con aiuti immediati. Azioni concrete con cui cerchiamo di essere vicini ai nostri cittadini”.

I 6 milioni stanziati oggi vanno infatti ad aggiungersi alla dotazione iniziale di 16,5 milioni di euro, messa a disposizione per il sostegno alle famiglie, durante l’emergenza Coronavirus ai primi di maggio, per il mutuo prima casa e gli strumenti e-learning. Complessivamente in Regione sono pervenute circa 46mila domande e con la cifra iniziale, messa a disposizione, ne erano state finanziate 32mila. Ora sarà possibile, da subito, coprire l’ultimo contingente senza ulteriori attese.

In provincia di Brescia sono pervenute 6.700 domande; di Sondrio 580; di Lodi 900; di Pavia 1.500; di Monza e Brianza 3.600; di Como 1.800; di Cremona 1.400; di Lecco 1.500; di Milano 16.300; di Varese 3.500; di Mantova 1.400; di Bergamo 7.100.

“Valutata la straordinarietà dell’iniziativa e la perdurante situazione di difficoltà che stanno vivendo le famiglie lombarde – ha aggiunto Piani – le risorse aggiuntive permetteranno così di finanziare la totalità delle domande presentate, senza lasciare indietro nessuno“.