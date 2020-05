Torna il mercato di Luino: ingresso contingentato, termoscanner e sicurezza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Lo storico mercato di Luino torna a riaprire i battenti da mercoledì prossimo, il 6 maggio, quando gli ambulanti, ma solo quelli di generi alimentari, potranno tornare a posizionare i loro banchi all’interno del centro del paese lacustre. Era da oltre un mese e mezzo, periodo più grave di questa emergenza Coronavirus, che era stato sospeso.

L’amministrazione comunale, su disposizione della Polizia locale, ha individuato l’area ex Svit e l’area parcheggio davanti al negozio “Piazza Italia” per installare le quarantadue bancarelle, tra cui anche quelle di vivaisti e ortofrutticoli, grazie all’autorizzazione concessa sui mercati all’aperto dalle ultime disposizioni del DPCM, relative al contenimento della diffusione del virus (alla voce “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”).

In questi giorni grande è stato il lavoro dello staff degli uffici comunali, che hanno studiato e messo a punto un piano di sicurezza tale da garantire la tutela e l’incolumità della salute dei cittadini. L’ingresso, che sarà contingentato dalle forze dell’ordine e dai volontari della Protezione civile, due persone alla volta per banco (un totale di 84 clienti contemporaneamente) sarà permesso da via Vittorio Veneto, mentre una volta terminata la spesa si potrà uscire da via XXV Aprile. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti.

Gli ambulanti arriveranno in centro intorno alle 6, mentre il mercato sarà aperto al pubblico dalle ore 7 alle ore 15. “Grazie al lavoro della Polizia locale e del nostro ufficio tecnico – commenta il sindaco Andrea Pellicini -, abbiamo studiato tutto al meglio per permettere lo svolgimento del settore alimentare del mercato, consentito dalle norme in vigore con indicazioni ben precise. Ora stiamo lavorando ad un piano per studiare come gestire i banchi a partire dal prossimo 18 maggio quando, in base a quanto stabilito dalle ultime disposizioni del Governo, sarà aperta la vendita anche agli altri ambulanti”.

Soddisfazione, dopo un periodo di grande crisi, anche da parte degli ambulanti: in tanti infatti, in tutta Italia, hanno dovuto chiudere i battenti. “Abbiamo preso la palla al balzo per poter operare secondo le nuove disposizioni – commenta uno dei rappresentanti luinesi, Vittorio -. I banchi saranno posizionati con distanza di sicurezza in base alle nostre esigenze. Un ringraziamento da parte nostra all’amministrazione comunale per il lavoro svolto”.

All’ingresso del mercato, inoltre, ci saranno operatori e volontari del 118 che misureranno le temperature corporee agli avventori con il termoscanner.