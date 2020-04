Coronavirus, “In Lombardia il trend migliora”. Nel Varesotto oltre mille positivi

Tempo medio di lettura: 5 minuti

“Il trend migliora, ma va valutato su un arco di 4/5 giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia“. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso della consueta diretta quotidiana sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, sostituendo l’assessore Giulio Gallera impegnati in incontri istituzionali.

Un appello ai cittadini, però, è stato inviato dal vicepresidente che ha denunciato la presenza di troppe persone lungo le strade, con i flussi di movimento saliti al 37% nella giornata di ieri. “Non va bene, bisogna restare a casa“.

Nel primo pomeriggio, invece, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto durante il consueto punto stampa parlando dei test sierologici. “La Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza e non fa iniziative avventate. Gia’ alcuni giorni fa abbiamo incaricato l’Università di Pavia perchè provveda ad esaminare tutti i test che esistono in questo campo per individuare se ce ne e’ uno scientificamente valido. Appena avremo queste risposte le comunicheremo e se ce ne sarà un valido inizieremo ad utilizzarlo, diversamente faremo altro. In questa direzione si e’ mosso anche il presidente del Veneto Luca Zaia che, proprio poco fa, ha comunicato che lo screening sierologico si deciderà solo al termine della sperimentazione delle Università di Padova e Verona”.

Per quanto riguarda i numeri dei contagi, Fontana ha detto che “I numeri sono in linea e che si sta verificando quello che hanno previsto i nostri esperti. Bisogna quindi mantenere la massima attenzione senno’ la linea di positività rischia di invertirsi”. Proprio con questo obiettivo la Giunta ha stanziato 464.000 euro per la Polizie locali affinché possano aumentare i controlli sul territorio.

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 46.065 (+1.292)

ieri 44.773

l’altro ieri 43.202 (+1.047)

e nei giorni precedenti: 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884,17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612.

– i deceduti: 7.960 (+367)

ieri: 7.593

l’altro ieri: 7.199 (+381)

e nei giorni precedenti: 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154.

– i dimessi e in isolamento domiciliare 24.992, di cui 12.2299 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 12.763 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale.

– in terapia intensiva: 1.351 (+9)

ieri: 1342 (+18)

l’altro ieri: 1.324 (-6)

e nei giorni precedenti: 1.330 (+2), 1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359.

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.762 (-165)

ieri: 11.927 (+44)

l’altro ieri: 11.883 (+68)

e nei giorni precedenti: 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661.

– i tamponi effettuati: 128.286

ieri: 121.449

l’altro ieri: 114.640

e nei giorni precedenti: 111.057, 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244,

48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629,

21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni (e 994 in corso di verifica):

– Varese: 1.002 (+65)

ieri: 937 (+44)

l’altro ieri: 893 (27)

e nei giorni precedenti: 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17.

– Bergamo: 9.171 (+132)

ieri: 9.039 (+236)

l’altro ieri: 8.803 (+139)

e nei giorni precedenti: 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537.

– Brescia: 8.757 (+159)

ieri: 8.598 (+231)

l’altro ieri: 8.367 (+154)

e nei giorni precedenti: 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155.

– Como: 1.205 (+48)

ieri: 1.157 (+56)

l’altro ieri: 1.101 (+40)

e nei giorni precedenti: 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11.

– Cremona: 3.974 (+33)

ieri: 3.941 (+72)

l’altro ieri: 3.869 (+81)

e nei giorni precedenti: 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406.

– Lecco: 1.552 (+36)

ieri: 1.516 (+46)

l’altro ieri: 1.470 (+33)

e nei giorni precedenti: 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8.

– Lodi: 2.189 (+32)

ieri: 2.157 (+41)

l’altro ieri: 2.116 (+29)

e nei giorni precedenti: 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658.

– Monza e Brianza: 2.633 (+90)

ieri: 2.543 (+81)

l’altro ieri: 2.462 (+100)

e nei giorni precedenti: 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19.

– Milano: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano città (+203)

ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano Città

l’altro ieri: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città

e nei giorni precedenti: 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361.

– Mantova: 1.782 (+46)

ieri: 1.736 (+48)

l’altro ieri: 1.688 (+71)

e nei giorni precedenti: 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26.

– Pavia: 2.285 (+105)

ieri: 2.180 (+47)

l’altro ieri: 2.133 (+97)

e nei giorni precedenti: 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151.

– Sondrio: 517 (+33)

ieri: 484 (+14)

l’altro ieri: 470 (+24)

e nei giorni precedenti: 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4.