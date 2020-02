Valganna, “I problemi legati a distrazione, poca illuminazione e autovelox poco efficace”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Non voglio strumentalizzare assolutamente la morte del ragazzo rimasto vittima, un paio di settimane fa, del tragico incidente avvenuto lungo la Valganna, ma voglio approfittare dell’attenzione che ha avuto la SS233 in questo periodo per sensibilizzare tutti gli enti coinvolti a sedersi intorno a un tavolo istituzionale per lavorare al miglioramento della sicurezza di questa fondamentale arteria stradale”.

Inizia così il breve comunicato stampa inviato dal consigliere regionale di “Lombardia Ideale”, Giacomo Cosentino: “Ho pensato che il percorso più corretto era quello di chiedere al Prefetto di convocare tutti gli enti interessati – Comuni, Anas, Regione e altri – e, quindi, in data 11 febbraio ho formalizzato la richiesta. Mi fa piacere che anche il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, ha fatto la stessa cosa in questi giorni”.

“Non sono un tecnico in materia ma con la buona volontà di tutti – in primis di Anas che è l’ente gestore di questo tratto stradale – si potrebbe iniziare, ad esempio, a installare segnalazioni luminose in prossimità di alcune curve e sarebbe bello avere qualche lampione nei punti più difficili”, commenta ancora il consigliere regionale.

“Sono contrario ai normali autovelox che andrebbero solo a far cassa e che sarebbero poco efficaci visto che i principali incidenti mi sembra siano successi in curve nelle quali è difficile superare il limite di velocità – conclude Cosentino -. Dobbiamo combattere contro la distrazione dei guidatori, l’eccesso di alcol e anche il problema storico dell’attraversamento degli animali selvatici“.