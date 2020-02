Ancora vento forte in arrivo, Regione lancia una nuova allerta

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Oggi, dopo quella della scorsa settimana, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un’altra allerta meteo per vento forte in arrivo su tutto il territorio, compreso quello del nord della provincia di Varese.

Per la giornata di domani, martedì 11 febbraio, infatti, si prevedono forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2000 metri. Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a 40 km/h, con valori localmente superiori sui settori occidentali. Attorno a 1500 metri di quota raffiche fino a 90-110 km/h.

Sulla Pianura l’aumento dell’intensità del vento sarà solo parziale, a tratti durante la giornata e più probabili sui settori orientali, dove saranno possibili raffiche temporanee fino a 60-70 km/h. In serata tendenza ad attenuazione del vento.

Per consultare l’allerta meteo integralmente, consultare il sito regionale.