Luino, in arrivo modifiche alla circolazione per piazza Garibaldi

Sono in programma nuove e temporanee modifiche alla circolazione per il centro di Luino, con particolare riferimento alla sosta dei veicoli negli appositi parcheggi di piazza Garibaldi, situati in fronte al monumento che dà il nome al luogo.

Lo si apprende da un’ordinanza resa pubblica nei giorni scorsi dagli uffici di Palazzo Serbelloni, dopo la richiesta inoltrata all’ente dall’amministratore di un condominio ubicato nei pressi della piazza, il quale sarà oggetto – nelle prossime settimane – di alcuni lavori di ristrutturazione. Lavori che prenderanno il via martedì prossimo, 28 gennaio, e si concluderanno lunedì 6 aprile.

Nel periodo indicato, e nella fascia oraria che va dalle 8 alle 18, alcuni parcheggi posti nell’intersezione tra la piazza e via Vittorio Veneto non saranno disponibili per la sosta dei veicoli, salvo quelli utilizzati per lo svolgimento dei lavori.

Tre gli stalli interessati, solo ed esclusivamente nelle ore in cui sarà presente il personale incaricato di svolgere le opere di restauro. Gli operatori avranno l’obbligo di esporre l’apposita segnaletica, che avverte dell’inizio delle attività e dell’occupazione del suolo stradale, almeno quarantotto ore prima degli interventi. I veicoli parcheggiati tra le strisce durante i lavori verranno rimossi.