Luino, continuano gli appuntamenti della Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Continuano anche la prossima settimana le attività della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Luino dopo quelle in corso fino a domenica 26 gennaio.

Lunedì 27 gennaio: tra le 17 e le 20 recupero della visita e benedizione delle famiglie rimanenti di via Battisti, Confalonieri, Don Bosco. Martedì 28 gennaio: tra le 17 e le 20 recupero della visita e benedizione delle famiglie rimanenti di via Veneto e rimanenti di piazza Garibaldi.

Mercoledì 29 gennaio: tra le 17 e le 20 recupero della visita e benedizione delle famiglie rimanenti di via Veneto e rimanenti di piazza Garibaldi, via Giordano, Puccini e rimanenti di via Rossini.

Giovedì 30 gennaio: l’Arcivescovo Mario Delpini incontrerà alle 21 i sacerdoti e i laici impegnati nei vari settori delle parrocchie della zona pastorale di Varese, presso la chiesa parrocchiale di Masnago. Per chi lo desidera, il decanato organizza dei pullman per raggiungere il luogo dell’incontro. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 26 gennaio telefonando alla segreteria parrocchiale di Luino (0332 531524) il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18.