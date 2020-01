Luino, tutti gli appuntamenti di gennaio della Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Ecco il calendario delle attività della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Luino. Ieri, venerdì 17 gennaio, alle ore 21, a San Giuseppe (Luino), si è tenuta la S. Messa per i giovani (ma aperta a tutti). Oggi, sabato 18 gennaio, dalle 15 alle 17.50 Adorazione Eucaristica silenziosa in Prepositurale. Alle 20.45, incontro per gli adolescenti all’Oratorio.

Domani, domenica 19 gennaio, in Prepositurale, alle 11.30 (tra le due SS. Messe delle ore 10.30 e delle ore 12), ci sarà un momento musicale dell’Orchestra Alto Verbano che eseguirà il Finale della Sinfonia n° 3 op. 78 di Camille Saint – Saëns e il Panis Angelicus di Cesar Franck. Venerdì 24 gennaio – alle 21, a San Giuseppe, Adorazione Eucaristica per i giovani (ma aperta a tutti). Alle ore 20.45, nella chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano di Germignaga, preghiera ecumenica all’interno della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani.

Sabato 25 gennaio – in occasione della memoria di San Francesco di Sales patrono della stampa si svolgerà quest’anno la terza edizione del momento dedicato ai temi della fede e della comunicazione promosso dalla “Comunità pastorale Madonna del Carmine” col patrocinio della Città di Luino. L’incontro sarà alle 10.15 presso la sala consiliare del Municipio (piazza Crivelli Serbelloni 1 – Luino). Tema dell’incontro “Comunicare la fede tra bellezza e natura”. Introduce il prevosto e decano di Luino don Sergio Zambenetti. Interviene sua ecc. mons. Francesco Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino – San Severino Marche. Modera Alessandro Franzetti.

Domenica 26 gennaio – Festa della famiglia con pranzo in Oratorio. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale fino al 19 gennaio.