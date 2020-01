Ospedale di Luino, “Cosa fa Regione su criticità tetto, quinto piano e neuropsichiatria infantile”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

I grillini lombardi, attraverso le parole del consigliere regionale Marco Fumagalli, e a margine di qualche mese dalle ultime domande rivolte alla giunta comunale, guidata da Andrea Pellicini, da parte dei pentastellati luinesi, tornano a intervenire nel dibattito politico del territorio evidenziando, ancora una volta, la situazione dell’ospedale di Luino.

“In questo periodo sono impegnato a monitorare la situazione di alcune strutture ospedaliere della provincia di Varese – esordisce consigliere regionale Marco Fumagalli -. In relazione al nosocomio di Luino condivido la particolare attenzione data dagli attivisti locali e a tal proposito ho interrogato la giunta regionale per capire le tempistiche per la realizzazione degli interventi annunciati”.

“In particolare – continua Fumagalli -, per il rifacimento del tetto, la ristrutturazione e il nuovo impiego per il quinto piano e la risoluzione delle criticità concernenti la neuropsichiatria infantile, si desiderano conoscere quali siano le tempistiche e le modalità di intervento. L’occasione è utile anche per capire quale sia l’intenzione di Regione Lombardia in merito alla definizione degli standard di assistenza necessari in relazione ai determinati ambiti territoriali”.

“Riguardo all’Ospedale di Luino, ad esempio, ci chiediamo quale dotazione minima debba avere per essere qualificato come POT (Presidio Ospedaliero Territoriale), se occorra attivare qualche altro servizio, quale sia la complessiva programmazione della Regione per la sanità di questo territorio e se è prevista l’attivazione di un PRESST (Presidio Socio Sanitario Territoriale). Lascia davvero perplessi ritrovare disordinate dichiarazioni e iniziative che fanno ravvisare un taglio estemporaneo, anziché una ben definita e più ampia strategia”, conclude il consigliere regionale del M5S.