Germignaga, il futuro di Monteviasco in un incontro aperto ai cittadini

Chiarezza sul futuro di Monteviasco: è questo l’obiettivo che gli attivisti di Luino 5 Stelle intendono raggiungere con la serata di lunedì 27 gennaio, quando, presso l’ex Colonia elioterapica di Germignaga, verrà fatto finalmente il punto della situazione del lungo e complesso percorso compiuto dalle istituzioni, locali e non, a partire dai tragici eventi del novembre 2017, quando il manutentore della funivia, Silvano Dellea, perse la vita a seguito di un incidente.

L’impianto di risalita, come noto, è ancora oggi bloccato per ragioni burocratiche, motivo per cui il borgo, dopo più di quattordici mesi, risulta ancora isolato dal mondo esterno, con problemi e disagi che si ripercuotono da tempo sui pochi residenti del paesino e sui gestori delle attività di ristorazione presenti in quota, causando inoltre la tristezza e il rammarico di tutte le persone legate a Monteviasco e al suo prezioso e affascinante patrimonio naturale.

Durante l’incontro, che verrà monitorato dal direttore di LuinoNotizie, Agostino Nicolò, interverranno amministratori e politici di viario livello, in rappresentanza di tutti gli enti che in questi mesi si sono dati da fare per riportare il borgo alla normalità. Le ultime notizie in merito sono buone, come abbiamo raccontato ad inizio mese, e lasciano presagire una svolta forse definitiva, dopo l’affidamento della gestione temporanea dell’impianto al Comune di Curiglia con Monteviasco, con il supporto economico confermato da Regione Lombardia, al fine di ottenere il via libera da parte dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, connesso al ministero) per la riattivazione.

L’appuntamento, aperto come detto a tutti i cittadini, è alle ore 20.30 di lunedì in via Bodmer 20.