L’origine della merce, a Varese un nuovo incontro sull’export con Camera di Commercio

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Nuovo incontro del ciclo di iniziative promosse dalla Camera di Commercio per aiutare le nostre imprese sul fronte dell’export, sempre più decisivo per la loro competitività.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 novembre nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti e vede la collaborazione di UnionCamere Lombardia e degli uffici di Varese e Malpensa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con inizio alle 9.30, si parlerà della documentazione in Dogana, con un incontro intitolato “Origine della Merce: Preferenziale e Non Preferenziale”. Nelle relazioni di Massimiliano Mercurio, esperto di UnionCamere Lombardia, e di Carmen Buceri e Antonella Aisa, entrambe esperte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verranno trattati i temi delle certificazioni d’origine, dell’e-customs, del made in e dell’autorizzazione doganale AEO con requisiti, modalità operative e benefici.

La partecipazione è gratuita per le aziende con sede e/o unità locale in provincia di Varese, mentre è previsto un costo di 61 euro (Iva compresa) per le altre. In ogni caso, occorre iscriversi online, direttamente sul sito della Camera di Commercio, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Internazionalizzazione”.