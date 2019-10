Dà in escandescenza in centro, fermato un 29enne a Luino

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un uomo 29enne di cittadinanza straniera oggi pomeriggio, sabato 12 ottobre, probabilmente fuori di sé, ha dato in escandescenza nel centro di Luino, mentre camminava lungo le vie principali del paese lacustre, dando fastidio anche ad alcuni passanti.

Proprio qualcuno di questi, tra le urla e le grida del 29enne, ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine che in breve tempo sono intervenute sul posto. L’uomo è stato intercettato in via Vittorio Veneto dove hanno operato sia gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Luino che i carabinieri della Compagnia di Luino, insieme ai carabinieri Forestali.

In poco tempo i poliziotti e i militari dell’arma hanno fermato l’uomo e lo hanno ammanettato, mentre la strada è stata bloccata alla circolazione stradale per permettere le operazioni delle forze dell’ordine. Ora, dopo il fermo, la posizione del 29enne è al vaglio del Settore Polizia di Frontiera, che ha avviato le indagini per capire la dinamica dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari della Croce Rossa di Luino e Valli.