Ospedale Del Ponte, dal Ponte del Sorriso in dono una cucina per Pediatria

Grazie al generoso contributo dell’Associazione Con Andrea, “Il Ponte del Sorriso” ha potuto arredare all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Del Ponte una confortevole cucina a disposizione delle famiglie dei piccoli degenti.

Per ringraziare di questa donazione, è in programma una conferenza stampa lunedì 7 ottobre alle ore 11 in Pediatria, al quinto piano del padiglione Michelangelo.

Interverranno, insieme al direttore generale dell’ASST dei Sette Laghi, Gianni Bonelli, il direttore generale dell’ATS dell’Insubria, Lucas Maria Gutierrez, il professor Massimo Agosti, direttore della Pediatria e del Dipartimento della Donna e del Bambino dell’ASST dei Sette Laghi, i rappresentanti della Fondazione Il Ponte del Sorriso e dell’Associazione Con Andrea.

Saranno inoltre presenti l’Associazione Pasticceri per la Vita, l’Associazione Panificatori di Varese ed il campione del mondo di pizza Leo Coppola.