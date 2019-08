Allerta meteo, in arrivo ancora temporali forti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo l’acquazzone di questa mattina, sabato 31 agosto, che a colpito la zona del Verbano e del lago Maggiore, oggi la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo (codice giallo) per temporali forti che interesseranno tutta la provincia di Varese.

Per la giornata odierna sabato 31 agosto e domani, domenica primo settembre, infatti, proseguono sul Nord Italia condizioni di pressione livellata. In questo contesto è possibile una certa instabilità specie durante le ore centrali e nel pomeriggio con qualche rovescio e temporale: probabili sui rilievi, possibili sulla Pianura. Non escluso qualche isolato temporale di forte intensità. Dal pomeriggio/sera di domani, si avvicina dal Nord Europa una vasta depressione accompagnata da aria più fresca in quota, con fenomeni via via più probabili dalla tarda serata e nella giornata di lunedì 02/09.

Nel dettaglio, la giornata di domani sarà caratterizzata da temporali pomeridiani, prevalentemente sotto forma di nuclei isolati, probabili su tutti i rilievi; minore probabilità di formazione di temporali sulla pianura, ma anche per tali zone non sono da escludere fenomeni isolati localmente anche forti. Nel corso della serata di domani e nella notte di lunedì vi sarà un aumento dell’instabilità per il transito di una perturbazione atlantica a nord delle Alpi, con maggiore probabilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi più organizzati e continui inizialmente sulla parte occidentale della regione, in estensione nel corso della notte di lunedì 02/09 ai restanti settori del territorio regionale.

Nella mattina di domaniverrà emesso un aggiornamento con un dettaglio maggiore sull’evoluzione meteo prevista. Per consultare il nuovo bollettino meteo pubblicato oggi, cliccare qui.