Controlli di Ferragosto nell’alto Varesotto, dieci contravvenzioni e due patenti ritirate

E’ stato un Ferragosto di controlli e presidio del territorio, a livello provinciale, per i carabinieri coinvolti in quella che è stata denominata “Operazione Estate Sicura”.

Notevole, in particolare nel Luinese, il flusso di turisti che hanno raggiunto le località lacustri per dedicare interamente al relax la giornata festiva di ieri – giovedì 15 agosto – complici anche le temperature gradevoli.

I servizi predisposti dai militari della Compagnia di Luino, in collaborazione con una Squadra Operativa di Supporto del terzo Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano, hanno visto anche l’impiego di un elicottero della stazione mobile e di una motovedetta. Entrambi i mezzi sono stati utilizzati per vigilare sul regolare svolgimento delle diverse manifestazioni in programma, a partire dal “Ferragosto Lavenese” conclusosi con i tradizionali fuochi d’artificio.

Particolare attenzione è stata poi riposta ai controlli delle stazioni ferroviarie e di autolinee, alle zone maggiormente interessate dai turisti e a quelle di carattere culturale, così come alle principali arterie stradali e alle aree di confine con la Confederazione elvetica.

Durante le attività dei carabinieri, sono state identificate centotrentasette persone e controllati ottantasette veicoli. Dieci le contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Due, infine, le patenti ritirate.