Stop all’ondata di caldo, umidità e afa: nel weekend in arrivo temporali e venti forti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo l’ondata di caldo, umidità e afa che sta colpendo tutto il Nord Italia, con picchi di temperature arrivate a sfiorare i 40 gradi, nelle prossime ore la situazione cambierà radicalmente con l’arrivo di forti temporali e vento insistente. A renderlo noto è l’avviso di ordinaria criticità pubblicato oggi dalla Protezione civile di Regione Lombardia (codice giallo).

Fino al mattino di domani, venerdì 26 luglio, possibili occasionali brevi rovesci o temporali sulla fascia alpina. Dalle ore centrali previsti rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, a partire dai rilievi; tra metà pomeriggio e la sera interessamento sparso anche dei settori di pianura.

A fine giornata, sempre domani, si attende un ulteriore aumento della probabilità di temporali forti. Intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali, nella seconda parte della giornata su Pavese e in serata anche su Prealpi Varesine (con velocità medie orarie mediamente comprese tra 20 e 40 km/h, dove le intensità medie orarie più elevate fanno riferimento alle quote superiori ai 700 metri circa).

Anche per sabato sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale: nella prima parte della giornata sparse, poi dal pomeriggio tendenti a diffuse con fenomeni che tenderanno ad intensificarsi, risultando in parte anche di forte intensità, in particolare in serata a partire dai settori nordoccidentali al confine con il Piemonte.

Si rimanda al documento di allerta, che sarà emesso nella mattina di domani, per i dettagli della previsione aggiornata. Per consultare integralmente il bollettino di allerta meteo pubblicato oggi, giovedì 25 luglio, cliccare qui. (Foto © Alessandro Bordin)