Luino, weekend & “Street Food Festival”: strade chiuse, musica, esposizioni e tante novità

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dopo le anticipazioni del Comune di Luino, riguardanti il prossimo weekend, quando a partire da oggi e fino a domenica il centro cittadino ospiterà lo “Street Food Festival”, sveliamo anche il programma di questi giorni, dove saranno molteplici le attività proposte dall’Ascom di Luino in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sin da questa sera, a partire dalle 18, tutti gli stand gastronomici del food truck, insieme alle spine delle birre artigianali, saranno pronti per accogliere tutti i partecipanti. Ad allietare i presenti sarà la musica con un dj set che porterà diversi artisti ad esibirsi, fino a mezzanotte.

Domani, sabato 20, e domenica 21 luglio, l’appuntamento con lo “Street Food Festival” inizierà alle 11 per terminare a mezzanotte, ma saranno numerose le attività e le manifestazioni proposte nel centro cittadino. In entrambi i giorni, inoltre, piazza Garibaldi ospiterà “Sapori in Tavola”, il mercatino di prodotti nostrani che già in passato sono stati ospitati sul paese lacustre.

Domani saranno tanti gli appuntamenti che coloreranno la giornata e la serata lungo le vie del centro che per l’occasione, dalle 18 alle 24, saranno totalmente pedonali (via XV Agosto, via Vittorio Veneto e l’ex area Svit). In alcuni punti delle strade ci saranno alcune band che si esibiranno, mentre verranno effettuate due esposizioni, quella dell'”Abarth Club Varese” e quella del “Vespa Club di Marchirolo“, mentre in piazza Libertà ci sarà il concorso “Miss Stella dell’Anno“. Assoluta novità, per questa edizione, sarà “Miss Stella dell’Anno Over“, riservato alle donne over 40, che potranno partecipare: chiunque fosse interessata a iscriversi mandi una mail redazione@luinonotizie.it, che sarà successivamente girata agli organizzatori. In palio ci sono molti premi offerti dai commercianti locali.

Il weekend, invece, si chiuderà domenica quando oltre al food truck e allo street food ci sarà l’esposizione delle moto d’epoca “Club Nino Manzoni”, mentre ad allietare tutti i partecipanti saranno il ritmo e la musica latino-americana con “SalsaNueva“.