Nuova allerta meteo, in arrivo temporali e vento forte

Una nuova allerta meteo è quella pubblicata nella giornata di ieri dalla Protezione civile di Regione Lombardia, per una nuova perturbazione con temporali e vento forte che colpirà tutto il territorio a partire dal tardo pomeriggio di oggi, a causa del passaggio di una goccia fredda in quota da nord verso sud tra oggi e domani.

Nella seconda parte della giornata di oggi, il tempo sarà via via più instabile con primi rovesci o temporali isolati/sparsi possibili già dal pomeriggio, maggiormente probabili dalla sera su Alpi e Prealpi e successivamente in estensione alla Pianura. Dalla sera rinforzo del vento da est sulla Pianura, con interessamento anche dell’Appennino e della fascia Prealpina esposta alla Pianura (in particolare oltre i 500/700 metri di quota).

Tra la notte ed il mattino di domani, ancora tempo instabile a tratti perturbato con precipitazioni diffuse, tendenti ad attenuarsi dal pomeriggio. In particolare nella notte saranno possibili rovesci o temporali anche di forte intensità. Ad oggi i quantitativi maggiori di pioggia sono previsti sui settori occidentali (in particolare nella zona di nordovest) della regione, con picchi fino a forti o molto forti. Vento moderato in Pianura da est. Si evidenzia ancora oggi una discreta incertezza relativamente ai fenomeni previsti, a causa della bassa predicibilità della traiettoria prevista della goccia fredda.

(Foto © Alessandro Bordin)