Colmegna, al Camin Hotel la personale Anna Sala: un tributo all’acqua e a Sereni

Prosegue fino alla fine di giugno, presso il Camin Hotel di Colmegna, l’esposizione personale dell’artista milanese Anna Sala, inaugurata la scorsa settimana.

Una mostra a cura di Lara Luz, proprietaria del prestigioso hotel, che raccoglie una sequenza di acquerelli marini, lacustri e floreali appositamente eseguiti per l’occasione. Acquerelli ispirati alle immagini poetiche di Vittorio Sereni, uomo di lago, e di Antonia Pozzi, che di Sereni era amica. Tutti connessi al tema dell’acqua.

L’autrice milanese ha rielaborato una sequenza di lavori: rare figure lucenti e malinconiche marine in cui lo sguardo rimane sospeso tra cielo e acqua, scorci di lago tra canneti e foglie dell’altra riva, omaggi floreali sospesi nel silenzio dove l’autrice, con pochi e veloci gesti calibrati sulla superficie, riesce ad evocare particolari atmosfere.

Anna Sala è nata a Milano, si è diplomata all’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena e ha poi conseguito la laurea in Storia dell’Arte Contemporanea con Enrico Crispolti, storico d’arte, critico e accademico, venuto a mancare lo scorso dicembre. Dopo una lunga permanenza nella città toscana, si è trasferita in Egitto dove ha vissuto per tre anni. La frequentazione di paesaggi dalle luci e dai colori tanto diversi, quali la dolce campagna senese e il deserto nordafricano, hanno prodotto un’influenza decisiva sull’evoluzione e sul carattere così peculiare della sua pittura. Ha cominciato ad esporre regolarmente, sia in Italia che all’estero, a partire dal 2001. Ha all’attivo diversi libri d’artista, pubblicati fra gli altri con Einaudi, Pulcinoelefante, Nuova Editrice Magenta, Edizioni Casagrande. Vive e lavora a Varese.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno, dal lunedì alla domenica, dalle 14 alle 21. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo info@caminhotel.com oppure contattare il numero 0332 510855.