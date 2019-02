Laveno Mombello, quindici nuovi volontari per la Protezione civile

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Sono quindici i nuovi volontari che al termine di un intenso percorso di preparazione sono finalmente pronti per entrare a far parte della Protezione civile che unisce i comuni di Laveno Mombello e Sangiano.

L’esame dei corsi base è stato infatti archiviato con successo per ognuno dei candidati, che sotto lo sguardo vigile dei capi squadra e dei docenti hanno imparato a maneggiare tutte le attrezzature del gruppo comunale: autobotte, moduli antincendio, sacchettatrice, manichette, idrovore, tende, vasca antincendio.

Sempre in sede di valutazione, sono poi passati alla prova finale, ovvero il cosiddetto battesimo del fuoco: l’impiego di estintori su fiamme libere con il supporto inoltre di coperte ignifughe.

I quindici volontari sono quindi ora parte integrante di una delle squadre più longeve della provincia, i cui membri vantano la presenza in operazioni che hanno avuto luogo in Friuli, Irpinia, Aquila, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, fino in Croazia. Si occuperanno, tra le varie tipologie di emergenza, anche di disinfestazioni dai calabroni, utilizzo di motoseghe per ridurre in pezzi gli alberi crollati, impiego di mezzi nautici per la ricerca di persone scomparse.

(Foto © Monica Mattana)