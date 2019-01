Servizi funebri: in Lombardia una legge contro illegalità e truffe

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“I servizi funebri in Lombardia opereranno sempre con la massima trasparenza. La proposta di legge che andrà ai voti è studiata anche per evitare che si possano verificare casi come quello di Bologna, scoperto recentemente dai Carabinieri”.

Queste le parole di Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, che interviene sul progetto di legge 36, presentato ieri in Commissione e che andrà al voto settimana prossima.

“È grave e immorale lucrare sui lutti delle persone, si tratta di rischi che dobbiamo assolutamente evitare e con la nuova legge 36 potremo porre una serie di sistemi di controllo per garantire aiuto alle attività che operano in regola e tener lontano chi invece cerca di muoversi nell’illegalità” commenta Monti.

“Il pdl 36 consiste in un progetto complessivo di revisione del testo unico sulle leggi in materia di sanità, promosso nella scorsa legislatura e teso a rivedere l’intero impianto normativo della materia per aggiornarlo alle necessità emergenti nell’ambito del sistema sociosanitario lombardo, deputato alla presa in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili, nonché dei bisogni sociali e socio-economici” spiega Monti.

“Novità importanti riguardano il fatto che le competenze relative alla medicina legale e necroscopica verranno attribuite alle Asst, mentre le attività di polizia mortuaria resteranno in capo alle Ats” sottolinea Monti, che conclude: “Nel provvedimento punteremo inoltre alla tutela delle piccole imprese che operano nel settore, per salvaguardare la genuinità delle attività del territorio”.