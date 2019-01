“Sicuri con la neve”: per imparare sicurezza e cultura della montagna

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Torna la manifestazione nazionale “Sicuri con la neve”, versione invernale della campagna permanente dedicata alla sicurezza in montagna, che si pone sicurezza e cultura della montagna come obiettivo primario.

Domenica 20 gennaio in numerose località del turismo invernale, in tutta Italia, i tecnici del Cnsas saranno presenti con convegni, presidi di percorsi, stand informativi, campi neve organizzati e molte altre iniziative, per dare informazioni sulla frequentazione della montagna in inverno, con o senza neve. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

In Lombardia, il 18 gennaio si terrà a Clusone, in provincia di Bergamo, una serata informativa dedicata all’organizzazione di gite sciealpinistiche e al soccorso valanghe, mentre domenica 20 ci sarà una vera e propria simulazione di soccorso alpino (per maggiori informazioni visitare il sito del CAI Clusone).

In provincia di Lecco invece, a Piani di Bobbio in Valsassina, sempre il 20 gennaio ci sarà il Campo neve organizzato da FALC Milano, CNSAS XIX Del. Lariana, Scuola Regionale Escursionismo CAI (iscrizioni@falc.net).

L’iniziativa “Sicuri con la neve” è organizzata dal Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, in collaborazione con il Cai – Commissioni e scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile e fondo escursionismo, la Società alpinistica FALC, sottosezione CAI Milano e il Servizio valanghe italiano del Cai.

Le iniziative organizzate nell’ambito di “Sicuri con la neve” 2019 potrebbero avere delle variazioni, nei prossimi giorni, dovute a ragioni organizzative, in base alle condizioni meteorologiche e alle previsioni del tempo locali.

Tutte le informazioni relative ad altre regioni sono pubblicate sui siti www.sicurinmontagna.it, www.cai.it, www.cnsas.it, www.cai-svi.it, www.falc.net.