“Di mano in mano”: torna a Luino la rassegna dedicata all’oggettistica artigianale

“Di mano in mano” torna a stupire i luinesi con tre giorni interamente dedicati all’arte e alla creatività presso i locali di Vivi33, nuovo spazio polifunzionale situato in via Vittorio Veneto, 16.

La mostra curata da Carla Benecchi e dal suo gruppo di talentuose artiste, ha riaperto i battenti questa mattina per la tredicesima edizione dell’evento, e resterà a disposizione del pubblico e degli appassionati per tutto il weekend.

Fin dal suo esordio nei locali di Palazzo Verbania, ora indisponibili a causa della ristrutturazione in corso dello storico edificio, la rassegna punta all’espressione in totale libertà di concetti e stati d’animo che trovano una forma fisica attraverso oggetti di vario tipo. Anche quest’anno la sala espositiva sarà ricca di lavorazioni in porcellana, pitture, riproduzioni in stoffa e cucite a mano, anelli, oggetti in legno lavorato e molto altro.

Per osservare da vicino tutti i prodotti firmati dal collettivo femminile, indicati inoltre per originali regali natalizi, considerando l’avvicinarsi delle festività, il salone di Vivi33, nel centro cittadino, rimarrà aperto con orario continuato, dalle 10 alle 19, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 dicembre.