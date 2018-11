Luino e Colmegna, diverse iniziative per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il comune di Luino celebra il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e lo storico anniversario di Vittorio Veneto con diverse iniziative, alcune delle quali promosse in sinergia con il Gruppo Alpini.

Sabato 3 novembre, alle 17 in Biblioteca, la rete di libere ricercatrici Donne di Storia – Storie di Donne presenta le letture teatrali del progetto ‘La grande guerra e le donne’ con l’autrice Eleonora Dell’Ovo.

Domenica 4 avranno luogo due celebrazioni in onore delle Forze Armate, una a Colmegna e una a Luino.

A Luino, la cerimonia si svolgerà con il seguente programma: alle 9.45 una delegazione ufficiale poserà una corona all’interno della cappella dei Caduti presso il cimitero comunale. Alle 10.30 si svolgerà la Santa Messa nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo. Alle 11.15, corteo per le vie cittadine con posa delle corone al Monumento ai Caduti di piazza Risorgimento e al Monumento a Garibaldi nell’omonima piazza. Successivamente verrà raggiunto il palazzo comunale per l’inaugurazione e la benedizione di una campana celebrativa in bronzo, che sarà poi collocata sulla torretta civica del Municipio. A seguire i discorsi del sindaco e del Generale di squadra dell’Aeronautica militare Stenio Vecchi. Alla manifestazione parteciperà inoltre la Musica Cittadina di Luino “Maestro Pietro Bertani”.

La cerimonia di Colmegna avrà inizio alle 9.15 di domenica con con il ritrovo e alle 9.30 con la Santa Messa e la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Successivamente è previsto il corteo che raggiungerà il cimitero e la cappella di Santa Rita per la benedizione delle steli dei Caduti e gli interventi pubblici. Venerdì 30 novembre, inoltre, si terrà a Villa Hussy un approfondimento culturale relativo al periodo storico inserito nell’importante ricorrenza. Per l’occasione interverranno alcuni studiosi affiancati da gruppi di studenti degli istituti scolastici cittadini. Tema dell’incontro, i contenuti letterari con protagonista la Grande Guerra.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, il settore amministrativo ha stabilito una serie di temporanee modifiche alla circolazione che saranno in vigore, per tutto il fine settimana, nel centro di Luino e nella frazione di Colmegna. Dalle 9 di sabato alle 17 di lunedì, divieto di transito e divieto di sosta (con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla Polizia) in piazza Serbelloni. Dalle ore 8 alle 12 di domenica, invece, divieto di sosta con rimozione forzata per le seguenti aree: via Serbelloni, piazza Serbelloni, piazza Garibaldi, sagrato della chiesa a Colmegna.