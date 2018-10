Sicurezza sui treni, “Siamo al lavoro a tutti i livelli per difendere e tutelare i cittadini”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Fatti come quello descritta dalla giovane donna, nella sua lettera alla stampa locale, non sono tollerabili e non devono più avvenire. Voglio esprimere la mia vicinanza alla ragazza, ma anche ribadite come Regione Lombardia sia all’opera per aumentare in maniera decisiva la sicurezza nelle nostre stazioni e sui nostri treni”. Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, interviene sulla vicenda dell’aggressione sessuale subita da una giovane donna su un convoglio della tratta delle Ferrovie Nord da Milano Cadorna a Laveno Mombello.

“Lo scorso 28 maggio il Presidente della Regione Attilio Fontana ha preso parte all’incontro in Prefettura a Milano – spiega Monti – durante il quale è stato presentato il piano di investimenti sulla sicurezza in Lombardia che verrà attuato da parte del gestore dell’infrastruttura nazionale. Sono previste l’installazione di tornelli per l’accesso ai binari, una serie di recinzioni e sistemi di videosorveglianza. Non solo perché verranno dispiegate anche decine di migliaia di agenti delle Forze dell’Ordine per aumentare i controlli ed evitare che fatti come quello di cui la giovane donna è stata vittima avvengano ancora”.

“Garantire la sicurezza di tutte le persone, e in particolare delle donne, che sono la fascia di popolazione che corre i rischi maggiori di aggressioni – aggiunge il Consigliere comunale della Lega di Varese Marco Pinti – è una delle priorità dell’azione di Governo della Lega. Su questo punto il nostro Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sta dimostrando di avere non solo le idee chiare, ma anche la volontà e la capacità di portare a termine quello che ha promesso a tutti gli Italiani”.

“Per noi della Lega la parola sicurezza non è qualcosa di cui riempirci la bocca quando serve – conclude Pinti – ma è un obiettivo da raggiungere in maniera concreta, uno dei motivi per cui facciamo politica e siamo al servizio dei cittadini. A livello regionale, il Presidente Attilio Fontana, i nostri Assessori e i nostri Consiglieri stanno lavorando in questa direzione”.