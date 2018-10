Lombardia, sistema socio-sanitario: “La Giunta promuoverà innovazione e ricerca”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“La promozione del sistema socio-sanitario lombardo rimane una priorità per Regione Lombardia. Sostenere l’innovazione e la ricerca rappresenta infatti la mission fondamentale che verrà affidata alla Giunta regionale”.

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, che ha visto l’approvazione, durante la seduta di Commissione di oggi, del suo emendamento al pdl “Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all’Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

“La finalità del documento che ho proposto – spiega Emanuele Monti – è quella di continuare a garantire un’adeguata promozione del nostro sistema socio-sanitario, che rappresenta un esempio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, come dimostrano le numerose delegazioni che nel corso degli ultimi anni sono venute sul territorio, in alcuni casi fin dalla Cina, per studiare la nostra Sanità. Attraverso l’emendato che ho presentato riusciremo quindi a portare avanti la promozione della più grande risorse che Regione possa vantare: la capacità di offrire cure di altissimo livello ai suoi Cittadini”.

“Nello specifico – conclude il Presidente della Commissione – l’emendamento chiede che nell’ambito della competente direzione generale della Giunta regionale sia istituita la funzione di promozione del servizio socio-sanitario lombardo sul territorio nazionale ed a livello internazionale, al fine di sostenere l’innovazione, la ricerca e l’assistenza nelle strutture di riferimento specialistico. Il lavoro che stiamo portando avanti in Commissione a sostegno della ricerca e di un livello sempre più elevato della nostra Sanità prosegue senza interruzione”.