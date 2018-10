“Libertà e sicurezza, le sfide della democrazia”: l’ex ministro Minniti e il senatore Alfieri a Varese

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Si terrà venerdì 26 ottobre, alle ore 21, presso il Collegio del Filippi, sito in via Brambilla 15 a Varese, l’incontro dal titolo “Libertà e sicurezza, la sfida della democrazia”.

Ad intervenire saranno due senatori della Repubblica, eletti tra le fila del Partito democratico: il primo è l’ex capogruppo Pd in Regione Lombardia, Alessandro Alfieri, mentre il secondo è l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, che si confronteranno con il pubblico su uno dei temi più attuali che l’Italia sta vivendo in questi anni.

“Questo con Minniti – spiega il senatore Pd, Alessandro Alfieri – è solo il primo di una serie di appuntamenti che voglio proporre sul territorio come occasioni di confronto e approfondimento. Stiamo vivendo una fase politica molto preoccupante con un governo di irresponsabili e il PD non può restare chiuso nel suo dibattito interno. Con l’ex ministro dell’Interno parliamo di sicurezza, un tema globale ma su cui i cittadini hanno bisogno di risposte nella loro quotidianità. Una sfida che non riguarda solo l’Italia, ma l’Europa intera”.

“Dal 18 novembre – conclude il senatore Pd – finisce il mio incarico da segretario regionale e potrò dedicare più tempo ed energie al territorio. Si parte proprio da venerdì prossimo con Minniti a Varese”.