UNIVA fa volare l’industria lombarda negli USA per una missione tecnologica

Sono 34 gli imprenditori, i manager e, più in generale, i rappresentanti dell’economia lombarda pronti a partire per la missione tecnologica tra Boston e San Francisco, due dei maggiori poli tecnologici mondiali, che si svolgerà da sabato 13 a domenica 21 ottobre.

L’iniziativa nasce all’interno del programma di eventi collaterali del World Manufacturing Forum 2018 di Cernobbio, tenutosi il 27 e 28 settembre. La trasferta negli Stati Uniti è promossa da Confindustria Lombardia e dal Digital Innovation Hub Lombardia.

Tutti gli aspetti organizzativi saranno curati dal UNIVA, l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che da anni organizza missioni tecnologiche, denominate #TechMission, in Silicon Valley e in altri contesti di innovazione mondiali.

Diversi gli obiettivi che la missione si pone, prima di tutto capire come importanti realtà industriali e centri di ricerca statunitensi affrontino il passaggio a industria 4.0 e al digitale e approfondire come le Università favoriscano questo processo.

Altro scopo della missione è toccare con mano sia la realtà del distretto tecnologico della Boston Area, che da anni si concentra sull’automazione e sulla robotica, sia la realtà della Silicon Valley, con il suo potente ecosistema imprenditoriale.

La delegazione dovrà poi approfondire come la trasformazione digitale stia cambiando sia il modo di lavorare sia l’approccio al mercato delle imprese e attivare specifiche azioni di networking fra i partecipanti in grado di favorire la conoscenza reciproca e porre le basi per future collaborazioni.

I partecipanti potranno così confrontarsi con esperienze, soluzioni e tecnologie innovative da adottare all’interno delle proprie imprese per acquisire un vantaggio competitivo: questo anche condividendo l’esperienza di aziende italiane che operano negli Usa.

Tra le realtà con cui gli organizzatori sono in contatto per dar vita ad incontri con la delegazione lombarda ci sono nomi come quelli di come Reebok Innovation Center, MIT-Media Lab, PTC, LinkedIn, AirBnB, Uber.