Varese, “Io non rischio”: la campagna della protezione civile arriva nelle piazze della Provincia

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il 13 e 14 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle piazze della Provincia di Varese, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico e sul rischio alluvione.

Il cuore dell’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

Anche per l’edizione 2018 i volontari accompagneranno la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi.

Sabato 13 ottobre l’appuntamento è a Malnate in Piazza delle Tessitrici, a Samarate in Piazza Italia, a Caronno Pertusella in Piazza Vittorio Veneto e a Luino in Piazza Garibaldi.

Domenica 14 ottobre invece a Vedano Olona in Piazza San Maurizio, a Busto Arsizio in Piazza San Giovanni, ad Angera al Pratone di fronte al Municipio e nuovamente a Samarate in Piazza Italia.

Durante entrambe le giornate verranno proposti linea del tempo, totem, mostre fotografiche, supporti audiovisivi, relativi agli eventi che hanno interessato il territorio provinciale nel corso degli ultimi anni, e verranno inoltre presentate attrezzature varie.

La campagna “Io non rischio” è nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, e le organizzazioni che aderiscono agli appuntamenti del 13 e 14 ottobre sono: G.C. Vedano Olona, SOS Malnate, Sommozzatori Protezione Civile Varese Sub, CVA Angera, Associazione Genieri Lombardia Volontari Protezione Civile Samarate, Associazione Pronto Intervento Busto Arsizio e Nucleo di volontariato e Prot. Civ. Sez. A.N.C. Saronno.

Sul sito ufficiale della campagna è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.