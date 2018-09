“La Regione aiuterà a valorizzare i piccoli comuni dell’Alto Varesotto”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Valorizzare i piccoli comuni di montagna del Varesotto. Grazie alla collaborazione sempre più fitta con Regione Lombardia. Questo l’obiettivo del consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, protagonista nella giornata di oggi di una visita al comune di Orino, durante la quale è stato accompagnato dal sindaco, dal vicesindaco e dal presidente del Campo dei Fiori.

“Una realtà piccola, con circa ottocento abitanti, ma con un grande patrimonio che può arricchire molto il paese – commenta Monti –. L’Amministrazione ha infatti svolto un lavoro di valorizzazione delle antiche professioni, attraverso la creazione di un percorso di vetrine che mostrano antichi strumenti di lavoro in legno e ferro. Un percorso storico inserito nel centro cittadino, che rappresenta un grande progetto di ripresa delle radici del territorio”.

La visita del consigliere regionale si è spostata alle attività che da sempre caratterizzano l’economia del paese. “È stata una bellissima occasione per conoscere meglio questa realtà – prosegue Monti – e per porre le basi per il suo futuro. Da qui è infatti nata l’idea di organizzare a breve un incontro, che si svolgerò nella sede del Parco del Campo dei Fiori con i sindaci del territorio, per presentare un recentissimo bando di Regione Lombardia che va a premiare proprio i piccoli comuni e dà un punteggio migliorativo a quelli montani”.

“Abbiamo terminato la visita – conclude Monti – alla celebre Rocca di Orino. Ringraziamo la famiglia Mascioni, soprattutto la signora Piera Mascioni, impegnata da sempre nell’associazionismo, che ci ha fatto conoscere bene questo patrimonio. Da qui è nata l’idea di lavorare sulla valorizzazione della rocca, impegnandoci sempre di più sul rafforzamento della partnership tra pubblico e privato”.